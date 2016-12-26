Киноклуб "Золотой витязь" открылся в ФПС Вологодской области

Киноклуб "Золотой витязь" открылся в отряде ФПС Вологодской области. Эта инициатива принадлежала сотрудникам Института культуры МЧС России.



В Центре противопожарной пропаганды ГУ МЧС прошла встреча с режиссером-документалистом и представителем Академии ГПС МЧС РФ Д. Чернецовым. Он рассказал о создании Института культуры МЧС и подарил коллегам книгу "На службе спасения жизни и возвышения души человека".



Архив киноклуба уже насчитывает десятки фильмов, в том числе документальных, среди которых самыми известными являются "Валерий Гаврилин" и "Поэт Николай Рубцов". В этих кинолентах рассказывается о знаменитых земляках и их вкладе в жизнь региона.



В ходе встречи собравшиеся посмотрели документальный фильм о Родине, чести и славе, который также пополнил фильмотеку "Золотого Витязя". Этот фильм посвящен подвигу вологжан во время ВОв.

В рамках реализации указа президента России, который не раз акцентировал внимание на возрождении духовных ценностей и развитии культуры, МЧС РФ и Международный форум искусств "Золотой Витязь" в 2014 г. подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало отправной точкой целого ряда событий, одним из которых является открытие в 2015 г. Института культуры МЧС. Возглавляет вуз Народный артист страны Н. Бурляев.



В киноклубе будут представлены в основном работы российских режиссеров и представителей славянских народов. Организаторы постарались подобрать фильмы духовные, добрые, просветительские и не рассчитанные на то, чтобы заработать больше денег. Здесь ценят кино, пробуждающее человечность, не в ущерб остроте сюжета и интересным темам.



Напомним, что в Архангельске киноклуб "Золотой Витязь" открылся еще 6 лет назад и за время своей работы стал пользоваться стабильным вниманием ценителей настоящего кино.