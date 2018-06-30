Фестиваль "Город ремесел" стартовал в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 30.06.2018

На Кремлевской площади начала работать ярмарка, мастер-классы, конкурсные программы. 3 дня здесь будет продолжаться фестиваль, где главными станут изделия ручной работы ярмарки "Города ремесел". Вологда на выходные превратилась в настоящий средневековый город, и гости до такой степени прониклись увиденным, что не ограничиваются одним днем посещения. Туристы также не оставили без внимание событие, и подгадали свой приезд к дням фестиваля.

Международный фестиваль "Город ремесел" вместе с Русскими Ганзейскими днями собрал 600 мастеров, приехавших из 41 региона РФ и 5 зарубежных стран. Вологда впервые принимает Ганзейские дни, но уже успела принять 10 делегаций из городов, входящих в современный Ганзейский союз. Именно они показали самое яркое средневековое шоу в костюмах, когда прошли парадом под колокольный звон вдоль реки Вологды.

Также здесь проходит фестиваль средневековой реконструкции, на которых приехали 80 реконструкторов. В Кремлевском саду можно побывать в княжеском стане, увидеть работу кузницы, пострелять из лука. Реконструкторы представят интерактивную программу "Русь изначальная".

На набережной открылась самая многочисленная конкурсная номинация "Женское ремесло", где представили свои работы рукодельницы. Они привезли более 250 работ.

"Гончарные изделия и керамика" разместились в шатрах, где их можно увидеть как гостям, так и членам жюри. Мастера в этом году соревнуются в 7 категориях.

У гостей фестиваля есть прекрасная возможность чему-то научиться, так как на аллее вдоль набережной проходят мастер-классы по традиционной росписи, ивоплетению, кружевоплетению, изготовлению кукол, вышивке, резьбе по дереву, ткачеству, лепке из глины, лоскутному шитью и вязанию.





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