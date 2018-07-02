В Архангельске представили адмиралтейский якорь XVIII века

Архангельская область >> Культура >> 02.07.2018

В Гостином дворе краеведческого музея появился адмиралтейский якорь, сделанный в XVIII в. Этот артефакт весом в 300 кг впервые показан посетителям в рамках выставки "Архангельск - колыбель российского флота", посвященной 325-летию судостроения.

Не одну сотню лет якорь находился в Соломабале. К Дню кораблестроителя завод передал раритет в дар музею. Также в списке ценных экспонатов слюдяной корабельный фонарь, деревянный руль, недавно обнаруженный после шторма у Новодвинской крепости. Руль может принадлежать кораблю, который 200 лет назад потерпел крушение у берегов Белого моря.

На выставке также есть модели первых судов, корабельные песочные часы и мн. др.

В Архангельске считают эту выставку особенно ценной, поскольку раньше многие предметы вывозились напрямую в Санкт-Петербург или продавались, а документы сдавались в макулатуру.

Колыбелью русского флота смело можно считать Архангельск, и доказательства этому представлены на выставке, которую уже успели окрестить "днем рождения памяти Якоря".





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