В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

На поморский праздник приехали гости из многих регионов. Они решили посмотреть на работу народных мастеров, представить свою продукцию.



В городе всего за день построили большой лагерь, в котором можно было посетить мастер-классы по многим традиционным ремеслам.



Здесь плетут веники, венки, водят хороводы, гуляют по "Улице купеческой", которой придали вид 19-го века. Также для гостей работают интерактивные площадки, можно увидеть работу типографии, поесть в трактире и посмотреть, что представляет красильня и швейная мастерская.



Но фестиваль – это не просто развлечение. Здесь проводят семинары, практикумы, люди общаются на интересующие их темы.



Не испортило впечатлений от праздника ненастье и дождь – под звоны колоколов гостей зазывали в сельские подворья, а на сцене шел концерт фольклорных коллективов из Онеги, Москвы, Малых Корел.



Большое внимание было уделено семейным традициям, династиям, в которых из поколения в поколение предаются какие-то навыки, ремесленные умения. Многие угощали блюдами, приготовленными по семейным рецептам, и делились историей своей семьи.