В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

Мурманская область >> Культура >> 02.07.2018

На поморский праздник приехали гости из многих регионов. Они решили посмотреть на работу народных мастеров, представить свою продукцию.

В городе всего за день построили большой лагерь, в котором можно было посетить мастер-классы по многим традиционным ремеслам.

Здесь плетут веники, венки, водят хороводы, гуляют по "Улице купеческой", которой придали вид 19-го века. Также для гостей  работают интерактивные площадки, можно увидеть работу типографии, поесть в трактире и посмотреть, что представляет красильня и швейная мастерская. 

Но фестиваль – это не просто развлечение. Здесь проводят семинары, практикумы, люди общаются на интересующие их темы.

Не испортило впечатлений от праздника ненастье и дождь – под звоны колоколов гостей зазывали в сельские подворья, а на сцене  шел концерт фольклорных коллективов из Онеги, Москвы, Малых Корел.

Большое внимание было уделено семейным традициям, династиям, в которых из поколения в поколение предаются какие-то навыки, ремесленные умения. Многие угощали блюдами, приготовленными по семейным рецептам, и делились историей своей семьи.





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