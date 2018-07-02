В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"
На поморский праздник приехали гости из многих регионов. Они решили посмотреть на работу народных мастеров, представить свою продукцию.
В городе всего за день построили большой лагерь, в котором можно было посетить мастер-классы по многим традиционным ремеслам.
Здесь плетут веники, венки, водят хороводы, гуляют по "Улице купеческой", которой придали вид 19-го века. Также для гостей работают интерактивные площадки, можно увидеть работу типографии, поесть в трактире и посмотреть, что представляет красильня и швейная мастерская.
Но фестиваль – это не просто развлечение. Здесь проводят семинары, практикумы, люди общаются на интересующие их темы.
Не испортило впечатлений от праздника ненастье и дождь – под звоны колоколов гостей зазывали в сельские подворья, а на сцене шел концерт фольклорных коллективов из Онеги, Москвы, Малых Корел.
Большое внимание было уделено семейным традициям, династиям, в которых из поколения в поколение предаются какие-то навыки, ремесленные умения. Многие угощали блюдами, приготовленными по семейным рецептам, и делились историей своей семьи.
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