Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"

Выставка "Вологодское кружево" – одно из центральных мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в белорусском Витебске. На фестивале кружево будет представлено не первый раз.



В этом году кружевная экспозиция из музея фирмы "Снежинка" откроется 13 июля в художественном музее города и продлится до 19 июля.



Она продемонстрирует потрясающие работы вологодских кружевных художников, трудившихся над кружевом в XX в. в разные десятилетия. Здесь будут представлены экспонаты: панно "Ракета", "Вологда", "Электрификация", работы В. Ельфиной, Г. Мамровской, А. Ракчеевой, В. Веселовой.



Помимо кружев самих по себе посетители выставки смогут увидеть одежду и предметы интерьеры с кружевами: жакеты, пелерины, манто, платье-фартук "Ивушка" Э. Хумала, душегрею по эскизу В. Веселовой.



Также в рамках церемонии открытия состоится дефиле коллекции "Светский раут" вологодской кружевной "Снежинки", а дам научат правильно использовать кружево в одежде во время мастер-классов от вологодских кружевных мастериц.