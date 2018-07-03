Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"

Вологодская область >> Культура >> 03.07.2018

Выставка "Вологодское кружево" – одно из центральных мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в белорусском Витебске. На фестивале кружево будет представлено не первый раз.

В этом году кружевная экспозиция из музея фирмы "Снежинка" откроется 13 июля в художественном музее города и продлится до 19 июля. 

Она продемонстрирует потрясающие работы вологодских кружевных художников, трудившихся над кружевом в XX в. в разные десятилетия. Здесь будут представлены экспонаты: панно "Ракета", "Вологда", "Электрификация", работы  В. Ельфиной, Г. Мамровской, А. Ракчеевой, В. Веселовой.

Помимо кружев самих по себе посетители выставки смогут увидеть одежду и предметы интерьеры с кружевами: жакеты,  пелерины, манто, платье-фартук "Ивушка" Э. Хумала, душегрею по эскизу В. Веселовой.

Также в рамках церемонии открытия состоится дефиле коллекции "Светский раут" вологодской кружевной "Снежинки", а дам научат правильно использовать кружево в одежде во время мастер-классов от вологодских кружевных мастериц.





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