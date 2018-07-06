Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде

Фестиваль проводится в городе восьмой раз. В этот раз за 4 дня зрители увидят 30 фильмов, снятых молодыми режиссерами в последние годы. Главными площадками фестиваля будут кинотеатры "Салют", "Ленком", "Консисторский дворик Вологодского кремля".



В основном конкурсном показе участвуют 6 дебютных и игровых картин режиссеров Европы, одна из них из России.



Оценивать кинофильмы будет международное жюри.



Помимо показов в рамках фестиваля можно принять участие в мастер-классах, встретиться с актерами и режиссерами в культурном центре "Красный угол", а в сквере на Соборной Горке пройдет "Пикник VOICES" – мероприятие с концертами, играми, развлечениями, встречами с интересными спикерами.



Кинофестиваль проводится компанией "Северсталь" и правительством Вологодской области.



Завтра будут подведены итоги конкурса - жюри объявит лучший фильм, режиссерскую работу и исполнителя главной роли. Всем победителям достанутся серебряные статуэтки с позолотой в виде рупора — символа вологодского фестиваля VOICES.