Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 06.07.2018

Фестиваль проводится в городе восьмой раз. В этот раз за 4 дня зрители увидят 30 фильмов, снятых молодыми режиссерами в последние годы. Главными площадками фестиваля будут кинотеатры "Салют", "Ленком", "Консисторский дворик Вологодского кремля".

В основном конкурсном показе участвуют 6 дебютных и игровых картин режиссеров Европы, одна из них из России.

Оценивать кинофильмы будет международное жюри.

Помимо показов в рамках фестиваля можно принять участие в мастер-классах, встретиться с актерами и режиссерами в культурном центре "Красный угол", а в сквере на Соборной Горке пройдет "Пикник VOICES" – мероприятие с концертами, играми, развлечениями, встречами с интересными спикерами.

Кинофестиваль проводится компанией "Северсталь" и правительством Вологодской области.

Завтра будут подведены итоги конкурса - жюри объявит лучший фильм, режиссерскую работу и исполнителя главной роли. Всем победителям достанутся серебряные статуэтки с позолотой в виде рупора — символа вологодского фестиваля VOICES.





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