Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде
Фестиваль проводится в городе восьмой раз. В этот раз за 4 дня зрители увидят 30 фильмов, снятых молодыми режиссерами в последние годы. Главными площадками фестиваля будут кинотеатры "Салют", "Ленком", "Консисторский дворик Вологодского кремля".
В основном конкурсном показе участвуют 6 дебютных и игровых картин режиссеров Европы, одна из них из России.
Оценивать кинофильмы будет международное жюри.
Помимо показов в рамках фестиваля можно принять участие в мастер-классах, встретиться с актерами и режиссерами в культурном центре "Красный угол", а в сквере на Соборной Горке пройдет "Пикник VOICES" – мероприятие с концертами, играми, развлечениями, встречами с интересными спикерами.
Кинофестиваль проводится компанией "Северсталь" и правительством Вологодской области.
Завтра будут подведены итоги конкурса - жюри объявит лучший фильм, режиссерскую работу и исполнителя главной роли. Всем победителям достанутся серебряные статуэтки с позолотой в виде рупора — символа вологодского фестиваля VOICES.
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