Фестиваль сена пройдет 14 июля в Кондопожском районе

Республика Карелия >> Культура >> 10.07.2018

Гостей Карелии приглашают на уникальное событие – в разгар сенокоса пройдет "Фестиваль сена-2018". Каждый год он проводится в разных локациях, и в этом, юбилейном для себя пятом году, фестиваль пройдет на полуостров Декнаволок  в с. Спасская Губа.

На старт выйдут группы косцов, чьей задачей станет качественно  и быстро выкосить сенокосные площади. Соревнования предполагают семейное, индивидуальное и командное участие.

Помимо основной программы  конкурса по сенокошению, сельчане будут соревноваться в ювелирной косьбе, экстремальной косьбе, метать стоги и мн. др. Также для всех желающих будут проводиться мастер-классы по созданию из соломы кукол, сувениров, венков. Традиционно пройдут выставки по тематике фестиваля.

Концертно-игровая программа  сострит из выступления народные и фольклорных коллективы. Ярмарка предложит изделия мастеров прикладного творчества, а подчивать гостей собираются блюдами традиционной карельской и русской кухни. Для детей организуют сеноквест "Иголка в стогу сена".





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