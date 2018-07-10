Фестиваль сена пройдет 14 июля в Кондопожском районе
Гостей Карелии приглашают на уникальное событие – в разгар сенокоса пройдет "Фестиваль сена-2018". Каждый год он проводится в разных локациях, и в этом, юбилейном для себя пятом году, фестиваль пройдет на полуостров Декнаволок в с. Спасская Губа.
На старт выйдут группы косцов, чьей задачей станет качественно и быстро выкосить сенокосные площади. Соревнования предполагают семейное, индивидуальное и командное участие.
Помимо основной программы конкурса по сенокошению, сельчане будут соревноваться в ювелирной косьбе, экстремальной косьбе, метать стоги и мн. др. Также для всех желающих будут проводиться мастер-классы по созданию из соломы кукол, сувениров, венков. Традиционно пройдут выставки по тематике фестиваля.
Концертно-игровая программа сострит из выступления народные и фольклорных коллективы. Ярмарка предложит изделия мастеров прикладного творчества, а подчивать гостей собираются блюдами традиционной карельской и русской кухни. Для детей организуют сеноквест "Иголка в стогу сена".
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