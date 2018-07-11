Выставка "По ту сторону объектива" завтра откроется в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 11.07.2018

В горбиблиотеке №13 Вологды 12 июля открывается выставка, посвященная фотографии. Посетители на ней увидят старинные и уже ставшие легендой фотоаппараты, до сих пор находящиеся в рабочем состоянии и способные делать уникальные снимки.  Это семейные реликвии, которые возможно, если в доме у волгожан. На выставке также будут представлены фотографии, самые ранние из которых отметили вековой юбилей. Для читателей библиотеки откроют тематическую фотозону, чтобы можно было сделать фотографии в стиле ретро на память о посещении фотовыставки.

Искусство фотографии всегда считалось популярным. Несмотря на что, что прогресс ушел далеко вперед, профессиональные фотографы не брезгуют делать фотографии на старые пленочные фотоаппараты. Никакой фотошоп и искусство ретуши не смогут сделать такую фотографию, как старые аппараты. Особенно выставка будет интересна начинающим фотографам, которым важно понимать, с чего начиналась современная цифровая аппаратура, чем она лучше, а чем уступает старым "Зенитам" и "Свемам".

Выставка продлиться неделю. Вход – свободный.





Рекомендуем по теме:

"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

Лоцманский фестиваль "Открытый фарватер" пройдет на днях под Архангельском

В Мурманском музее морского пароходства открыли фотовыставку "Военный и торговый флот всегда рядом"

Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске

Олений транспорт во времена ВОв стал предметом экспозиции Мурманского краеведческого музея

В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"


Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

Кинотеатр под открытым небом открылся в Сыктывкаре

В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"

Онлайн-казино: бонусы и демо

ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино

ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино

Турслет "Дорогами отцов-героев" стартовал в Нарьян-Маре
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета