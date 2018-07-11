Выставка "По ту сторону объектива" завтра откроется в Вологде
В горбиблиотеке №13 Вологды 12 июля открывается выставка, посвященная фотографии. Посетители на ней увидят старинные и уже ставшие легендой фотоаппараты, до сих пор находящиеся в рабочем состоянии и способные делать уникальные снимки. Это семейные реликвии, которые возможно, если в доме у волгожан. На выставке также будут представлены фотографии, самые ранние из которых отметили вековой юбилей. Для читателей библиотеки откроют тематическую фотозону, чтобы можно было сделать фотографии в стиле ретро на память о посещении фотовыставки.
Искусство фотографии всегда считалось популярным. Несмотря на что, что прогресс ушел далеко вперед, профессиональные фотографы не брезгуют делать фотографии на старые пленочные фотоаппараты. Никакой фотошоп и искусство ретуши не смогут сделать такую фотографию, как старые аппараты. Особенно выставка будет интересна начинающим фотографам, которым важно понимать, с чего начиналась современная цифровая аппаратура, чем она лучше, а чем уступает старым "Зенитам" и "Свемам".
Выставка продлиться неделю. Вход – свободный.
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