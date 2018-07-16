Выставка "Школа ремесел приглашает" откроется в Мурманске

В августе в Мурманске традиционно откроет двери выставка "Школа ремесел приглашает", которая считается отчетом о творческом сезоне всех северян. Гостям предложат 200 работ, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусства.



Мурманчанам предложат оценить труды Е. Черновой, ее учеников, которые делают потрясающие игрушки, сувениры из стекла, глины, соленого теста, ткани, живопись. На суд зрителя представят и работы в виде графики именитых преподавателей Р. Чебатуриной, заслуженного художника РФ, В. Кумашова, члена Союза художников РФ, Н. Советниковой и их воспитанников.



Также экспозиция представит гобелены, вышивку, кружевные работы в виде скатертей, салфеток, декор для одежды, поделки из разноцветного бисера, интерьерные куклы, искусственные цветы, сувениры из керамики и стекла. Это хорошая возможность познакомиться с видами прикладного творчества, записаться на соответствующие курсы, а, может быть, определиться с будущей профессией. Выставка будет работать до 9 сентября.