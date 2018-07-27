В Вологодском кремле открылась "Музыкальная экспедиция"

Вологодская область >> Культура >> 27.07.2018

Этот фестиваль считается уникальным проектом, зародившимся 5 лет назад во Владимирской области. Инициатива принадлежала известному российскому виолончелисту Б. Андрианову. Это путешествие по красивейшим местам глубинки в сопровождении классической музыкой. Фестиваль расширил границы, с прошлого года фестиваль принимает и Вологодчина.

На фестивале можно услышать произведения русских, зарубежных композиторов, ставшие достоянием мировой музыкальной классики: Моцарт, Бах, Паганини, Глинка, Шуберт, Пьяццолла,  Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и др.

В Вологде выступят братья Ивановы – Михаил (фортепиано), Андрей (контрабас), которые представят авторскую программу из различных направлений музыки, слияние симфонической аранжировки и современной ритмики рока и джаза. Также выступят Д. Илларионов (гитара) и Д. Швытов (саксофон) из Москвы, С. Догадин (скрипка) из Петербурга, А. Усов (альт), А. Забабуркин (виолончель), М. Горыня (ударные), Н. Сивчук (баян) из Москвы.

Вологодская "Музыкальная экспедиция" проходит в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".





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