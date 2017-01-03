Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

На площади Революции в Вологде состоялось огненное шоу, на которое пришли посмотреть сотни вологжан.



В мероприятии приняли участие около 60 человек, которые демонстрировали умение укрощать огонь. Свои номера исполнили команды Вологды, Кургана, Великого Устюга, Архангельска и Ярославля. Индивидуальную программу показали 10 фаерщиков и пять команд.



Самым запоминающимся стало выступление С. Торопова из Вологды, который принимает участие в фестивале третий раз. В этом году он удивил публику новым образом - Чарли Чаплина.



Сергей рассказал, что образ безмолвного комика выбрал, потому что этот великий артист был способен без слов рассмешить зрителя. Костюм долго прорабатывался, придумывали интересные, но запоминающиеся детали, которые сами по себе могли бы рассмешить зрителей. Они должны были быть одинаково понятны взрослым и детям, и, судя по реакции публики, это удалось.



Гостями мероприятия стали каскадеры из Ярославля, а безопасность обеспечивали пожарные и спасатели. Чтобы обезопасить людей, фестиваль проводили на огороженной территории. Выступающие также позаботились о безопасности и пропитали свои костюмы огнеупорным составом, который в случае возникновения непредвиденных ситуаций, мог бы противостоять открытому огню. Кожу покрыли составом, который в случае необходимости смог бы уберечь тело от ожогов.



Фестиваль огненных искусств – часть грандиозной программы "Вологда – новогодняя столица Русского Севера". В рамках проекта местных жителей ожидает еще много событий. Чтобы гостям Вологды проще было найти развлечение по душе, была создана интерактивная карта с обозначением всех развлекательных мероприятий в городе. На этой карте представлено около ста событий, которые пройдут в городе на протяжении зимних каникул.