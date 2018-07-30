100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"
На музыкальный фестиваль в Архангельск приехали духовые оркестры военных музыкантов. На территории перед драмтеатром выступил сборный духовой оркестр из представителей всех оркестров. Мероприятие прошло накануне празднования Дня ВМФ РФ и в рамках фестиваля "Дирекцион-Норд". Этот фестиваль проводится ежегодно. Перед архангелогородцами выступили 100 военных музыкантов.
Седьмой фестиваль военных духовых оркестров открыл губернатор Поморья И. Орлов, отметивший, что для всех "Дирекцион-Норд" стал неотъемлемой частью праздника Дня ВМФ. Духовая музыка звучала всегда. Она звучала, когда бойцы шли на подвиг, духовой музыкой их встречали с победой, именно поэтому она, как классическая, прижилась в обществе надолго.
В музыкальном фестивале в этом году участвуют 11 оркестров, в том числе оркестр и рота почетного караула космодрома "Плесецк".
Орлов отметил, что духовая музыка - это дыхание: чистое и прозрачное, торжественное и величавое, и все жители города имеют возможность присоединиться к этому празднику души.
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