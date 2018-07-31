В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 31.07.2018

В окружной столице фестиваль субкультур и неофициального творчества состоится 18 августа на базе Центра арктического туризма. В нем могут принять участие музыканты, поэты, художники, творческие люди, которые хотят показать свой талант и возможности. Участникам состоять в сообществах или коллективах не обязательно, достаточно что-то уметь, показать это людям и убедить, что это имеет право на существование.

На фестивале будет фотозона, концертная площадка, где выступит группа NordBan, сольные исполнители. Также на фестивале проведут мастер-классы, джем-сейшены с представителями танцевальных школ, а поклонники косплея покажут лучшие костюмы. В рамках акции "Субкультурное дефиле" будет работать визажист и модельер, а изюминкой мероприятия станут мастер-класс по граффити и шоу байкеров Нарьян-Мара.

По сути, конкурентов или аналогов этому фестивалю нет не только в Нарьян-Маре, но и во всем Нененецком округе, поэтому мероприятие должно вызвать неподдельный интерес у горожан и гостей и собрать много зрителей.





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