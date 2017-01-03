Новый новогодний персонах появился в Карелии

Перед новогодними праздниками в Карелии высадился большой десант туристов, которых привлекает местная природа, настоящая русская зима и возможность узнать местный фольклор.



Чтобы привлечь гостей в Карелии создали спецплощадки с известными сказочными персонажами, а некоторых придумали сами. Так появился Дед Мороз по-карельски, а бонусом к нему стали прогулки на собачьих упряжках, встречи с оленями, зимняя рыбалка.



В Карелии есть пословица: "деньги не грибы - зимой растут". После резкого падения курса российского рубля республика стала оплотом импортозамещения в северо-западном регионе страны. Камни, озера, леса, снег - товар, который стал продаваться, причем без вывоза за пределы республики, и все благодаря зимней сказке.



Финны гордятся своим Дедом Морозом — Йоулупукки, и хорошо зарабатывают на его образе. В Карелии пошли другим путем и решили, что зарабатывать нужно не на чужих традициях, а на своих, и придумали своего Йоулупукки – создали в Олонце собственного персонажа - Паккайне.



Это не Санта Клаус, а купец, который обеспечивает себя, продает товары в лавке. У него веселый нрав, при этом он не женат. Паккайне - не первый и не последний новый персонаж. По законам рынка нужен был классический вариант какого-нибудь новогоднего персонажа, и он остался, просто его дополнили новым лицом, потому что как бы люди не любили Деда Мороза и Снегурочку, они "преследуют" их всю жизнь, а иногда хочется чего-то новенького.



Туристы в Карелию едут как раз для того, чтобы открыть для себя что-то новое, и рассказать об этом друзьям и близким. В этом году они получили, что хотели, и после анализа зимнего нововведения будет решаться вопрос, нужно ли ввести и на будущий год новых сказочных героев.