В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

Вологодская область >> Культура >> 04.01.2017

М-8 - самое яркое событие поэтической жизни Вологды. Впервые фестиваль прошел в 2007 г. в рамках программы "Культурная инициатива". Каждый год за основу берется дискуссионная тема, которую обсуждают на форуме. В 2015 г. темой была "Вологодская ссылка", в 2013 г. - "Провинция в русской поэзии".

В этом году в фестивале приняли участие именитые и начинающие писатели со всей России. Цель мероприятия - популяризовать современную поэзии в регионе.

Форум проводится сразу на нескольких площадках - в Доме актера А. Семенова, областной научной библиотеке, музее "Вологодская ссылка". Традиционно прошли чтения на Соборной горке возле памятника К. Батюшкову.

Кураторами фестиваля выступили: Д. Файзов, председатель инициативной группы, поэт и культуртрегер, Ю. Цветков, поэт и основатель проекта "Культурная Инициатива", Е. Малиновская, журналист, поэт и представитель Независимой литературной премии "Дебют", А. Мальцев, журналист и преподаватель.

За время проведения фестиваля на нем побывали около ста поэтов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Ярославля, Томска, Нижнего Новгорода, Рязани, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, а также из Украины, Финляндии и Италии. Многие из них - победители литературных премий ("Поэт", премии им. А. Белого, "Дебют", "Молодежный триумф", "Московский счет", "ЛитератуРРентген" и Пушкинской премии А. Тёпфера).

Сегодня XI фестиваль актуальной поэзии завершается, будут подведены итоги, намечены планы на предстоящий год.

Напомним, что фестиваль поэзии для волгожан – это возможность представить свои произведения широкой публике и стать известными за пределами своего региона. Кроме того, они имеют возможность пообщаться друг с другом, завести полезные знакомства.





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