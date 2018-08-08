Археологические раскопки приостановили строительство трассы «Сортавала»

На месте строительства новой автодороги, связывающей Санкт-Петербург и Сортавалу, найдены остатки поселения эпохи неолита, которые датируются 4000 годом до н.э. Об этом сообщил представитель пресс-службы ФКУ «Упрдор Северо-Запад» Алексей Измайлов. Раскопки в этом районе Дмитрий Герасимов из отдела археологии Кунсткамеры начал еще в 2013 году, но только в начале августа историческая ценность его находки была подтверждена.



Сейчас на 131-153 км трассы научная экспедиция РАН продолжает раскопки. Ученые изучают найденные жилища древних людей. Уже обнаружено множество артефактов, в частности ножи, наконечники стрел, блесны. Эксперты предполагают, что удалось раскопать также остатки мастерской. На ее месте найдены изделия из янтаря, сланцев и кости с орнаментами. После завершения работ все находки станут экспонатами Кунсткамеры.



По словам Алексея Измайлова, подрядчик строительства автодороги ожидает окончания исследований. До этого момента строительные работы возобновлены не будут. Ученые обещают скоро завершить раскопки, поэтому значительного нарушения сроков строительства трассы «Сортавала» не ожидается, заверил Алексей Измайлов. Ввод в эксплуатацию участка 131-153 км планируется до конца 2019 года.