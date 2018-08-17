Эксперты сочли возможным восстановление Успенской церкви

>> Культура >> 17.08.2018

Специалисты музея «Кижи» после осмотра уцелевшей части сгоревшей церкви XVIII века в Кондопоге заявили о том, что она подлежит восстановлению, сообщает агентство «Карелinform». Комиссия оценила сохранность бревен и возможность их использования при проведении строительных работ в качестве образца для мастеров. Эксперты пока не решили, как обеспечить сохранность бревен, пока их оставили под навесом. В дальнейшем не исключен их вывоз для более подробного изучения. Совещание относительно сохранения оставшихся фрагментов постройки состоялось прямо на объекте. Специалисты также обсудили организацию временного хранения уцелевших деталей храма.

Пожар Успенской церкви, построенной в 1774 году, начался 10 августа. Храм был включен в федеральный реестр объектов культурного наследия. В качестве основной причины пожара называется поджог.

[justify][/justify]Власти оцепили территорию вокруг остатков строения в связи с возможностью обрушения. Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее пообещал обеспечить восстановление храма. Точную стоимость работ еще предстоит рассчитать, эксперты предварительно оценили необходимые затраты в 100 - 250 млн рублей, сообщают журналисты «Вести.Карелия». Местные жители выступают за немедленное начало работ по восстановлению Успенской церкви.





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