Ruskeala Symphony собрал 6 тыс. гостей
Музыкальный фестиваль стал настолько популярен, что позволил правительству Карелии разрабатывать планы по развитию "Рускеала" на 5 ближайших лет.
В этом году на открытии Ruskeala Symphony побывал глава Карелии А. Парфенчиков. Он предложил открыть в "Рускеала" интерактивную экспозицию от морского историко-культурного центра "Полярный Одиссей", где можно было бы представить образцы деревянных кораблей. Также А. Парфенчиков отправил солисту Мариинского театра В. Герелло открытку Ruskeala Symphony с приглашением на фестиваль 2019 г.
Музыкальный фестиваль в горном парке объединил много тематических площадок. Центральным событием фестиваля стал большой концерт на территории Итальянского карьера и "Музыка на воде" на территории Мраморного каньона.
В природном парке по мотивам Калевалы есть каменные фигуры богов из эпоса, деревянные фигуры главных героев.
Напомним, что на российской ярмарке событийного туризма 40 регионов страны презентовали главные достопримечательности, и Ruskeala Symphony в том числе.
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