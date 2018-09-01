Фестиваль искусств "Я из НАО" пройдет в Нарьян-Маре 7 сентября

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 01.09.2018

Программа праздника приурочена ко Дню Ненецкого автономного округа.

В Нарьян-Маре в скейт-парке на ул. Рыбников приглашают выступить всех желающих творческих людей округа - музыкантов, танцоров, поэтов, художников и людей с другими талантами. 

На фестивале проведут серию мастер-классов от спортсменов-экстремалов РФ, которые представляют скейтбординг и BMX. В Нарьян-Мар пригласят лучших в своем деле, что станет немаловажным фактором для местных скейтбордистов, которым в ближайшем будущем власти обещают продвижение направления и строительство закрытой площадки.

Пока трудно представить, как будет выглядеть фестиваль и какую идею нести. Учитывая, что направления разноплановые, объединить их в одном месте будет непросто. Но это будет опыт, который пригодиться организаторам в будущем, если такой формат фестиваля покажет себя с лучшей стороны. 

Координатор праздника "Я из НАО" - Департамент образования, спорта и культуры региона. Заявки от желающих принять участие в мероприятии принимаются без возрастных ограничений. 





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