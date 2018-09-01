Фестиваль искусств "Я из НАО" пройдет в Нарьян-Маре 7 сентября

Программа праздника приурочена ко Дню Ненецкого автономного округа.



В Нарьян-Маре в скейт-парке на ул. Рыбников приглашают выступить всех желающих творческих людей округа - музыкантов, танцоров, поэтов, художников и людей с другими талантами.



На фестивале проведут серию мастер-классов от спортсменов-экстремалов РФ, которые представляют скейтбординг и BMX. В Нарьян-Мар пригласят лучших в своем деле, что станет немаловажным фактором для местных скейтбордистов, которым в ближайшем будущем власти обещают продвижение направления и строительство закрытой площадки.



Пока трудно представить, как будет выглядеть фестиваль и какую идею нести. Учитывая, что направления разноплановые, объединить их в одном месте будет непросто. Но это будет опыт, который пригодиться организаторам в будущем, если такой формат фестиваля покажет себя с лучшей стороны.



Координатор праздника "Я из НАО" - Департамент образования, спорта и культуры региона. Заявки от желающих принять участие в мероприятии принимаются без возрастных ограничений.

