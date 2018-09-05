Архангельский речной вокзал может стать музеем

Сейчас здание из частных рук здание перешло во владение муниципальной власти, и встал вопрос о том, как его дальше использовать. Мэр города И. Годзиш рассматривает вокзал как часть музея.



Здание является символом современного Архангельска, поэтому должно работать во благо города и региона. Нужно быстро решить дальнейшую судьбу здания, и возможность открытия музея – это только одно из предложений.



Существует концепция, согласно которой, здесь откроют интерактивный музей, с зоной для проведения деловых мероприятий, мастер-классов, просмотра кинофильмов. Также здесь может расположиться детский центр, кафе северной кухни, магазин с сувенирной продукцией Поморья и его символикой. Это могла бы быть точка притяжения для всех туристов региона, а крышу здания можно было сделать смотровой и прогулочной площадкой.



Музей может показать историю Поморья, развития в Российской Империи первого международного порта.



Здание построено в 1972 г. и известно всем, кто когда-либо держал в руке 500 руб. одной купюрой.