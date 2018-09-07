"ШаньгаФест" в Коми собрал около 3 тыс. человек
Международный гастрономический фестиваль прошел ударно. Гости съели 15 л финской ухи, 10 л щей с черной капустой, 30 кг гуляша, 1,5 тыс. шанег, 400 ржаных лепешек с начинками и 150 калиток, выпили 20 л карельского кваса.
На площадке фестиваля развернулись 5 домов венгерской, марийской, коми, тверских карел и финской кухни. Повара делали шашлык из кабана, кремы из крапивы, подкоголи из щуки, кашу из брусники, азя шыд, соус из еловых веток, яичное масло и рисовую калитку.
Самыми востребованными были шанежки – круглые пирожки с открытым верхом, похожие на ватрушки. Они делаются из пресного теста, чтобы заменять хлеб и служить фоном для основного блюда, подчеркивая его достоинства.
Для желающих кулинары проводили мастер-классов, где обучали готовить марийские бургеры, репаши, хартобеди, трехслойные блины, уху, рассказали, как сервировать стол и украшать блюда. Всего было проведено 16 мастер-классов.
На сцене фестиваля два дня проводился концерт, в котором приняли участие около 30 творческих коллективов, рядом работали ярмарка с сувенирной продукцией и продовольственные ряды.
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