"ШаньгаФест" в Коми собрал около 3 тыс. человек

Международный гастрономический фестиваль прошел ударно. Гости съели 15 л финской ухи, 10 л щей с черной капустой, 30 кг гуляша, 1,5 тыс. шанег, 400 ржаных лепешек с начинками и 150 калиток, выпили 20 л карельского кваса.



На площадке фестиваля развернулись 5 домов венгерской, марийской, коми, тверских карел и финской кухни. Повара делали шашлык из кабана, кремы из крапивы, подкоголи из щуки, кашу из брусники, азя шыд, соус из еловых веток, яичное масло и рисовую калитку.



Самыми востребованными были шанежки – круглые пирожки с открытым верхом, похожие на ватрушки. Они делаются из пресного теста, чтобы заменять хлеб и служить фоном для основного блюда, подчеркивая его достоинства.



Для желающих кулинары проводили мастер-классов, где обучали готовить марийские бургеры, репаши, хартобеди, трехслойные блины, уху, рассказали, как сервировать стол и украшать блюда. Всего было проведено 16 мастер-классов.



На сцене фестиваля два дня проводился концерт, в котором приняли участие около 30 творческих коллективов, рядом работали ярмарка с сувенирной продукцией и продовольственные ряды.