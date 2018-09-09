Книгу "Детство в Соломбале" презентовали в Архангельске

Книгу "Детство в Соломбале" Е. Коковина переиздали спустя 40 лет после ее первого выхода.



Повесть написана в 1940 г. и впервые опубликована в альманахе "Север". Спустя 9 лет "Детство в Соломбале" была удостоена премии Всесоюзного конкурса художественных книг.



Переиздать книгу решил мэр Архангельска И. Годзиш во время открытия доски памяти Е. Коковину. Мэр признался, что когда читаешь подобные книги, понимаешь, что у пацанов и 100 лет назад, и сейчас одни и тех же мечтания и интересы. Их привлекают приключения, поиски кладов, путешествия, море. Возможно, благодаря такой книге, сегодняшние дети отвлекутся от гаджетов в пользу реальных приключений.



История, рассказанная в книге, о приключениях соломбальских мальчишек, Гражданской войне, интервенции. За свою историю она переиздавалась 22 раза в России и за рубежом, и последний раз в 1978 г.



Новое издание выпущено тиражом 1300 штук в полноцветном исполнении. Книга будет распространяться по библиотекам школ, городов, сел, а в розничной продаже появится позже.