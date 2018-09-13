Сыктывкар примет Дни татарской и башкирской культуры

Башкиры и татары Коми проведут в Сыктывкаре 29 сентября сразу несколько знаковых событий для национально-культурной автономии – это День культуры и VI Съезд. На съезде будут решать организационные вопросы автономии, на первом мероприятии делегатов ждут праздничный концерт и выставки.



В Доме дружбы народов Коми сообщили, что в Сыктывкар приедут представители местных НКА Усинска, Вуктыла, Воркуты, Ухты, Печоры, Емвы, Визинги. Запланирован визит представителей федеральной автономии, всемирного конгресса татар.



Программу условно разделили на 2 части. На съезде будут обсуждаться отчеты о деятельности организации, планы по реорганизации, создание региональной автономии башкир и мн. др.



Вторая часть более насыщена культурными событиями. В Доме дружбы народов можно будет посетить 2 экспозиции. Одна посвящена фотографиям о работе каждой автономии, вторая - народно-прикладному искусству татар и башкир. Завершится день праздничным концертом с участием танцевальных и вокальных коллективов, сольных исполнителей.