Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 14.09.2018

Выставка проходит на втором этаже ДК "Арктика".

На ярмарке представлен широкий выбор продукции ненецкого производства - молочной, мясной, сувенирной, ассортимент хлебобулочных изделий, одежды из меха.

Свою продукцию презентовали Ненецкая агропромышленная компания, "Ерв", "Ялумд", "Мясопродукты", "Север", частные предприниматели и мастера декоративно-прикладного творчества.

Организовано мероприятие в рамках Первой Туристической недели, проходящей в НАО 10-16 сентября.

Выставка не только знакомит посетителей с тем, на что способны местные производители. Эту продукцию можно купить, узнать о ней непосредственно от представителей компаний-производителей. Это очень удобно, поскольку много новой продукции потребителю не известны. Покупатели видят ее на прилавках магазинах, но покупать опасаются. Здесь же производители презентуют свой товар, заменяя тем самым обычную телевизионную рекламу, которая стоит баснословных денег.

Выставка проходит всего один день, поэтому посетить ее можно сегодня до 18:00.





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