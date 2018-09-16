Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Открытие арт-дворика прошло вчера за зданием Художественного музея. Раньше это место занимало ночное кафе, которое пришлось прикрыть после неоднократных жалоб горожан.



Обустроили арт-дворик музейщики, для чего организовали субботник, на который пришли студенты, представители творческой общественности и сотрудники мэрии.



В перспективе запланирована реконструкция двора, но арт-субботник позволил сделать место привлекательным. На субботник многие принеси свои материалы – краски, кисточки, инструменты. Художники объединения "Солнечный квадрат" продемонстрировали, как пространство может измениться с помощью искусства.



Пока денег на обустройство двора нет, художники немного похулиганили и расписали стену ближайшего гаража, а серую плитку на земле раскрасили в яркий ковер. Также здесь установили высокие металлические стулья. Они могут служить мольбертами для художников.



Мэр Череповца Е. Авдеева рассказала, что этот дворик стал первым шагом к созданию необычных зон для отдыха. Здесь могут писать картины художники и выступать поэты.