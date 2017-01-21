Норвежский фильм "Каренина и я" ждут с презентацией в Мурманске

В Мурманске ждут презентации норвежской трактовки "Анны Карениной" Л. Толстого.



Во всем мире произведения Толстого, стали визитной карточкой России. Пользуются популярностью они и в Норвегии. На эксперимент решился режиссер и съёмочная группа нового кинофильма "Каренина и я", в котором главная героиня по своему оригинальна.



Премьера фильма состоялась в норвежском Тромсе, а главную роль исполнила актриса кино и театра Г. Маусэт. На премьере присутствовали представители разных стран, которые оценили работу как достойную, но съемочной группе важно знать, что о ней думают в России, поэтому в ближайшее время фильм покажут в нашей стране, где еще до начала съемок побывал режиссер и актриса. Им нужно было понять, что означает термин "загадочная русская душа", для чего они проехались по многим городам России. В драматическом театре Владивостока Маусэт сыграла Каренину на сцене.



Т. Моттола, режиссёр фильма, рассказал, что его Анна - антагонист. Ее судьба универсальна, что отражается в названии фильма. Далеко не каждому дано понять, что хотел сказать автор своим произведением, именно поэтому в мире так много трактовок легендарной Карениной. Насколько удалось воплотить образ русской женщины северной актрисе, пока можно только догадываться, но режиссер считает, что в России, в частности на ее севере, эту трактовку должны понять и оценить ввиду схожести менталитета, а значит, и восприятия, поэтому в Мурманске фильм оценят не так, как, например, в Краснодаре.



Напомним, что ранее образ Карениной пытались воплотить на экране не менее 30 раз (Г. Гарбо, В. Ли, Т. Самойлова, С. Марсо, Т. Друбич). Норвежская Каренина отличается от остальных, потому что не хотела повторять уже давно снятое и приевшееся.