В Вологодской области решили развивать кинематограф

Вологодская область >> Культура >> 20.09.2018

В Кириллове на днях завершились съемки кинофильма с участием С. Безрукова, и  власти региона останавливаться на этом не собираются.

Снимать фильмы в Вологодской области будет выгодно - правительство региона подписало соглашение с  Ассоциацией продюсеров кино. В рамках соглашения вологодские власти будут оказывать содействие всем съемочным группам, которые будут снимать фильмы на территории региона. 

Соглашение подписано в рамках Международного Контент Форума и выставки "Кино Экспо". Регион станет площадкой для съемок, а киношники будут рассматривать область как одну из перспективных площадок. "Стар Медиа", "Гамма- продакшн", "Триикс Медиа" выразили интерес к перспективе работы в области. 

Теперь в Вологодской области появится не только перспектива стать кинокластером, но и привлечь инвестиции, стать культурным центром, а использование историко-культурного потенциала Вологды обязательно найдет сове применение.

Напомним, что губернатор О. Кувшинников и раньше говорил о создании в области кинокомиссии - некоммерческой общественной организации, поддерживающей работу медиагрупп и организацию съемок.





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