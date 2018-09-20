В Вологодской области решили развивать кинематограф

В Кириллове на днях завершились съемки кинофильма с участием С. Безрукова, и власти региона останавливаться на этом не собираются.



Снимать фильмы в Вологодской области будет выгодно - правительство региона подписало соглашение с Ассоциацией продюсеров кино. В рамках соглашения вологодские власти будут оказывать содействие всем съемочным группам, которые будут снимать фильмы на территории региона.



Соглашение подписано в рамках Международного Контент Форума и выставки "Кино Экспо". Регион станет площадкой для съемок, а киношники будут рассматривать область как одну из перспективных площадок. "Стар Медиа", "Гамма- продакшн", "Триикс Медиа" выразили интерес к перспективе работы в области.



Теперь в Вологодской области появится не только перспектива стать кинокластером, но и привлечь инвестиции, стать культурным центром, а использование историко-культурного потенциала Вологды обязательно найдет сове применение.



Напомним, что губернатор О. Кувшинников и раньше говорил о создании в области кинокомиссии - некоммерческой общественной организации, поддерживающей работу медиагрупп и организацию съемок.