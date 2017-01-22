Выставка "От неба до земли" открылась в Вологде

Художественный отдел музея-заповедника Вологды презентовал выставку "От неба до земли". На ней будут представлены картины в технике исторического романтизма.



Автором работ выступает славянист В. Новиков, который предоставил для экспозиции пейзажи разных регионов России, созданных под влиянием его изучения мифологии славян и ведической культуры. Будут на выставке полотна на тему мифов и вологодские пейзажи с изображением храмов, уголков города, колоколен, церквей, написанных в реалистической манере.



Художник признается, что любит работать с акварелью, особенно по-сырому. Он старается, чтобы его работы передавали настроение, даже если это сюжеты из русской традиционалистической культуры. Именно в этом стиле Новикову удается максимально полно выразить свои эмоции от пережитого и увиденного. Автор считает, что картины, которые не передают яркие эмоции и не заряжены настроением, никогда не вызовут интереса у зрителей, потому что должны пробуждать вдохновение и желание задуматься над разными аспектами жизни, в зависимости от темы картины.



Выставка включает помимо картин предметы коллекций В. Новикова: предметы народных промыслов, старинные книги.



Справка. Художник родился в Калужской области, закончил отделение художественного ткачества МХПУ и Московский полиграфический институт. С 1982 г. работает и живет в Вологде. Он уже провел несколько персональных выставок живописи и графики не только в Вологде, но и Череповце, Ростове и Москве. Работы автора украшают коллекции музеев Вологодской области, Томска, Ижевска, Смоленска, Твери, Калуги, а также имеются в частных собраниях в стране и за границей.



Выставка будет работать в Юго-Западной башне местного Кремля до конца февраля 2017 г.