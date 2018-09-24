11-й сезон концертный зал Гимназии искусств Коми открыл музыкальным спектаклем "Рикки-Тикки"

Республика Коми >> Культура >> 24.09.2018

Спектакль для детей поставлен по мотивам сказки Р. Киплинга "Рикки-Тикки-Таки" от Образцового коллектива театра-студии "Ордым".

Спектакль стал подарком детям в честь нового учебного года. Артисты рассказали зрителям историю о дружбе зверя и человека, об отваге и преданности, а песни и танцы перенесли зрителей в сердце джунглей в сказочную Африндию, где светит солнце, нет места злу.

Постановщики и авторы спектакля - молодые преподаватели гимназии А. Вайс (постановщик и сценограф) и Е. Вайс (автор текстов песен, ассистент режиссера). Творческая семейная пара совместно с помощниками из числа артистов и постановочной группы, воплотили  в жизнь грандиозный проект. Постановка стала украшением репертуара, завоевала любовь зрителей, особенно чреда детей, которые хорошо знакомы с Рикии-Тикки по одноименному мультфильму.

Роли в спектакле исполнили обучающиеся на театральном отделении 9-10 классов, т. е. 3-4 года обучения по программе  "Искусство театра", для которых это стало возможность испытать себя на сцене.





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