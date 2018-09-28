Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 28.09.2018

В рамках Маргаритинской ярмарки на площадке ресторана "Кабинет" прошел осенний фестиваль "Маргарет фест". 5 дней гостям предлагали гастрономические театры и  увлекательные мастер-классы, дегустации, конкурсы, викторины. 

Программа ежегодного фестиваля была организована так, чтобы каждый мог выбрать что-то на свой вкус.

Открытием стал гастрономический дебют сыров BrauMeister. В первый день гостей познакомили с натуральной продукцией в формате дегустаций. Затем каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по приготовлению сырных блюд, попробовать местный сыр, научиться вкусно его готовить. Гости задавали вопросы и получали на них ответы от производителей. В лавке сыроеда можно было купить любой вид сыра.

Также  в рамках культурной программы состоялся семейный праздник "Сырный день" с детскими мастер-классами по лепке сырных конфет, угощениями полезными десертами, сырными танцами для малышей.

Закрыл фестиваль "Маргарет Фест" от производителей пиво-безалкогольных напитков с музыкальным аккомпанементом группы "Тони Джи". 





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