Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В рамках Маргаритинской ярмарки на площадке ресторана "Кабинет" прошел осенний фестиваль "Маргарет фест". 5 дней гостям предлагали гастрономические театры и увлекательные мастер-классы, дегустации, конкурсы, викторины.



Программа ежегодного фестиваля была организована так, чтобы каждый мог выбрать что-то на свой вкус.



Открытием стал гастрономический дебют сыров BrauMeister. В первый день гостей познакомили с натуральной продукцией в формате дегустаций. Затем каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по приготовлению сырных блюд, попробовать местный сыр, научиться вкусно его готовить. Гости задавали вопросы и получали на них ответы от производителей. В лавке сыроеда можно было купить любой вид сыра.



Также в рамках культурной программы состоялся семейный праздник "Сырный день" с детскими мастер-классами по лепке сырных конфет, угощениями полезными десертами, сырными танцами для малышей.



Закрыл фестиваль "Маргарет Фест" от производителей пиво-безалкогольных напитков с музыкальным аккомпанементом группы "Тони Джи".