Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.
Коллектив был образован как детский ансамбль воскресной школы, и постепенно превратился в профессиональную группу. Сейчас "Неизвестный композитор" участвует в конкурсе этнической музыки Russian World Music Awards.
"Неизвестный композитор" – это разрыв классических шаблонов. В их музыке соединяются совершенно не сочетаемые стили и инструменты, загадочными являются и вокал, и тексты песен. Ребята своей музыкой создают необычную атмосферу, которая передается слушателю. Именно благодаря харизме, они и попали в номинацию Russian World Music Awards.
Напомним, что Russian World Music Awards – единственная в России профессиональная премия в области этнической музыки. В прошлом году жюри оценивало 46 коллективов из 25 городов.
"Неизвестный композитор" пока занимает лидирующую позицию в категории "Приз зрительских симпатий". Голосование идет до конца сентября. Это единственны категория, победитель которой определяется голосованием, остальных выбирает жюри. У жителей Архангельска еще есть возможность поддержать земляков.
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