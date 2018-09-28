Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Коллектив был образован как детский ансамбль воскресной школы, и постепенно превратился в профессиональную группу. Сейчас "Неизвестный композитор" участвует в конкурсе этнической музыки Russian World Music Awards.



"Неизвестный композитор" – это разрыв классических шаблонов. В их музыке соединяются совершенно не сочетаемые стили и инструменты, загадочными являются и вокал, и тексты песен. Ребята своей музыкой создают необычную атмосферу, которая передается слушателю. Именно благодаря харизме, они и попали в номинацию Russian World Music Awards.



Напомним, что Russian World Music Awards – единственная в России профессиональная премия в области этнической музыки. В прошлом году жюри оценивало 46 коллективов из 25 городов.



"Неизвестный композитор" пока занимает лидирующую позицию в категории "Приз зрительских симпатий". Голосование идет до конца сентября. Это единственны категория, победитель которой определяется голосованием, остальных выбирает жюри. У жителей Архангельска еще есть возможность поддержать земляков.