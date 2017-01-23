Акция ко дню книгодарения стартует в Петрозаводске

14 февраля не только День влюбленных, но Международный день книгодарения. Его придумала Эми Бродмур - школьный библиотекарь и книжный блогер из Миннесоты (США). День книгодарения впервые отметили в 2012 г. География праздника с каждым годом растет, и в 2014 г. он прошел более чем в 30 странах, и в России в том числе.



Идея праздника - вдохновить людей дарить друг другу и детям хорошие книги и показывать, что обычная книга навсегда остается актуальным подарком и не потеряет ценности с приходом на рынок новых технологий.



Ассоциация работников культуры и искусства "Растим читателя" занимается пропагандой чтения среди детей. Она выдвинула инициативу ежегодного проводить акции "Дарите книги с любовью!" и возрождать традиции книгодарения в обществе.



Детская библиотека Карелии им. В. Морозова присоединилась к празднованию и объявила сбор книг среди жителей Петрозаводска и гостей города. Они приглашают всех делиться изданиями, которые направят в Детскую республиканскую больницу Карелии и горбольницу для детей. Ребята, находящиеся на лечении в стационаре, должны получать положительные эмоции.



Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать дома или купить 1-2 книги, предназначенные для подростков и детей. Требуются книги только новые или в хорошем состоянии. Книги для взрослых в акции участия принимать не могут, также как книги на религиозную тематику, политическую, устаревшие справочники, технические руководства, памятки и инструкции, брошюры рекламного характера.



Дарить позитив детям может любой желающий, поэтому призывают читателей присоединиться ко дню книгодарения и подарить 14 февраля книжки любимым и друзьям! Акцию проводят в соцсетях под хэштегом #даритекнигислюбовью2017.