81-й сезон Поморской филармонии начался с сюрпризов

На сцене впервые прозвучала программа балетной музыки в сопровождении юных балерин. В зале филармонии к такому не привыкли.

Старт нового сезона в филармонии - это время проб смычка и новинок. На небольшой сцене для камерных выступлений вчера можно было увидеть кружащиеся пачки и полную балетную программу, на которую Архангельскую кирху вдохновил проводящийся в России год балета. Под Прокофьева и Глиэра показывали арабески маленькие ученицы балетной школы.



Большинство номеров в репертуаре филармонии исключительно музыкальные. Но если раньше там звучали только балетные фрагменты, то в этом сезоне репертуар решили обновить. Музыка балета не на оперной сцене и в исполнении камерного оркестра способна привлечь новых зрителей, а нестандартность жанра в сочетании с органом может понравиться творческой молодежи.



В планах филармонии исполнение на органе хитов рок-группы Pink Floyd, совместный проект с театром драмы, чтение Бродского под отечественный рок.



Напомним, что в этом году кирхе исполняется 250, и это событие отметят отдельной программой.