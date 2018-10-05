В Мурманском краеведческом музее открылась выставка "Древние остроги Арктики"

Посетители выставки знакомятся с историей 3 городов – Колы, Пустозерска, Мангазеи. В XV-XVII вв. они были центрами освоения земель, расположенных за Полярным кругом России. Тогда города традиционно укреплялись бревенчатым частоколом, за которым располагались главные поселковые здания – административные, церковные, постой, жилые дома, хозяйственные пристройки. Все это именовалось острогами.



С того времени в городах мало что сохранилось, как не сохранились и некоторые населенны пункты, такие как Пустозерск. Именно с этого города начиналось освоение ненецких земель, он был промышленным и торговым узлом, но постепенно центр переместился Нарьян-Мар, а город опустел и почти полностью разрушился.



Экспозиции выставки состоят из коллекций Мурманского краеведческого музея, Ландшафтного музея "Пустозерск", Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса им. И. Шемановского. Выставка покажет совершенно разные экспонаты, от рыболовного инвентаря и моделей судов до бытовых предметов и одежды XIX-начала XX в.