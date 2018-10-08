Полотна И. Босха и П. Брейгеля можно увидеть в Архангельске

Работы самых загадочных художников представляет выставка "Арт-экспо". Она уже побывала в Пензе, Москве, Пятигорске, Санкт-Петербурге. В Архангельске ее решили представить в центральной башне Гостиных дворов. Сюда могут придти все желающие познакомиться с работами Босха и Брейгеля старшего, выполненные в технике жикле.



Голландские мастера написали не так много картин за свою жизнь - Брейгель – 40, Босх – 25. Они представляют эпоху северного Возрождения, исследуют человеческую греховность и подают ее в загадочном виде. На выставке это можно проследить по представленным репродукциям.



Работы художников имеются в коллекциях лучших музеев мира, в частных коллекциях. На территории России нет ни одного подлинника, и даже в петербургском Эрмитаже находится не оригинал, а копия части триптиха Босха "Сад земных наслаждений".



Первых посетителей экспозиции увидели репродукции в составе экскурсии с директором краеведческого музея Н. Шпанова. Она рассказала, что Босх не давал своим картинам название, а имя, под которым он стал известен, не является его настоящим. Художественный псевдоним Босх позаимствовал у своего родного города - Ерун Антонисон ван Акен.