В Архангельске открыли памятник "Герои Севера"

Архангельская область >> Культура >> 11.10.2018

Памятник Герои Севера расположен на проспекте Ломоносова. Последние годы он был в плохом состоянии, на что обратили внимание в ветеранской организации. Памятник был закрыт на реставрацию. Его отремонтировали за счет денег горбюджета и средств благотворительных организаций.

Деньги собрали в Нюксенском линейном производственном управлении магистральных газопроводов – архангельском филиале "Газпром трансгаз Ухта". Теперь стела получила обновленные баннеры с портретами, биографией героев, благоустроенную территорию с брусчаткой и вазонами с цветами. 

Председатель горсовета ветеранов С. Ореханов отметил, что подобные места заброшенными быть не должны, а памятники надо поддерживать в порядке, так как это дань памяти подвигам героев. 

По случаю открытия стелы прошла торжественная церемония, на которой выступил творческий коллектив "Северяночки". Его участницы читали стихи о ВОв, рассказали о судьбах тех, чьи портреты находятся на стеле – комбата П. Усова, снайпера Р. Шаниной, контр-адмирала А. Шабалина.





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