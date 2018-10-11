В Архангельске открыли памятник "Герои Севера"

Памятник Герои Севера расположен на проспекте Ломоносова. Последние годы он был в плохом состоянии, на что обратили внимание в ветеранской организации. Памятник был закрыт на реставрацию. Его отремонтировали за счет денег горбюджета и средств благотворительных организаций.



Деньги собрали в Нюксенском линейном производственном управлении магистральных газопроводов – архангельском филиале "Газпром трансгаз Ухта". Теперь стела получила обновленные баннеры с портретами, биографией героев, благоустроенную территорию с брусчаткой и вазонами с цветами.



Председатель горсовета ветеранов С. Ореханов отметил, что подобные места заброшенными быть не должны, а памятники надо поддерживать в порядке, так как это дань памяти подвигам героев.



По случаю открытия стелы прошла торжественная церемония, на которой выступил творческий коллектив "Северяночки". Его участницы читали стихи о ВОв, рассказали о судьбах тех, чьи портреты находятся на стеле – комбата П. Усова, снайпера Р. Шаниной, контр-адмирала А. Шабалина.