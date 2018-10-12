Архангелогородцы увидят оперы «Тоска» и «Кармен»

3 - 4 ноября в рамках госпроекта "Оперные сезоны" в Архангельском театре драмы выступит театр оперы и балета Коми с операми "Кармен" и "Тоска".



Театр оперы и балета Коми – центр с высокой художественной и музыкальной культурой, который предлагает зрителям знакомство с лучшими работами мирового музыкального наследия. Он объездил с гастролями Россию, Европу и Азию.



Опера Д. Пуччини "Тоска" – история предательства и любви уже около века трогающая сердца зрителей. Эта опера самая репертуарная в мире, ее можно встретить почти во всех оперных театрах мира. "Тоска" – номинант Национальной оперной премии "Онегин" и лауреат конкурса им. Ермолина в категориях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая работа художника".



В основе оперы Ж. Бизе "Кармен" новелла П. Мериме о вольной жизни, страстях, случайной смерти. Опера является лауреатом театрального конкурса им. Ермолина в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая роль второго плана". "Кармен" с успехом представлена на международных гастролях в Великобритании.