В Сыктывкаре готовят танцевальную группу кавказских танцев

Дом дружбы народов Коми стал пристанищем для танцевальной группы, которая за 3 месяца собирается достичь высокого мастера в кавказских народных танцах, а потому будет принимать участие в выездных конкурсах.



"Аллон" – школа, получившая название от именования осетин в древности. Уроки танцев в ней проводит студент ГИТИС, лауреат международных конкурсов А. Джагаев. Танцор прилетает по выходным в Сыктывкар.



Представитель общественной палаты Коми и председатель национально-культурной автономии аварцев Ш. Расулов два года уговаривал Аслана здесь преподавать танцы.



За 3 месяца танцор научит сыктывкарцев азам 8 танцам народов Кавказа: лезгинки, осетинских симд, хонге, абхазскому, армянскому, аджарскому, горскому и кабардинскому.



За время обучения соберут команду для выступления на праздниках и конкурсах. На уроки может записаться любой желающий.



Организаторы предупреждают, что кавказские танцы - это большая физическая нагрузка. На первом занятии собралось 30 самых выносливых танцоров, сколько останется через 3 месяца, неизвестно.