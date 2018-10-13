В Сыктывкаре готовят танцевальную группу кавказских танцев

Республика Коми >> Культура >> 13.10.2018

Дом дружбы народов Коми стал пристанищем для танцевальной группы, которая за 3 месяца собирается достичь высокого мастера в кавказских народных танцах, а потому будет принимать участие в выездных конкурсах.

"Аллон" – школа, получившая название от именования осетин в древности. Уроки танцев в ней проводит студент ГИТИС, лауреат международных конкурсов А. Джагаев. Танцор прилетает по выходным в Сыктывкар.

Представитель общественной палаты Коми и председатель национально-культурной автономии аварцев Ш. Расулов два года уговаривал Аслана здесь преподавать танцы.

За 3 месяца танцор научит сыктывкарцев азам 8 танцам народов Кавказа: лезгинки, осетинских симд, хонге,  абхазскому, армянскому, аджарскому, горскому и кабардинскому.

За время обучения соберут команду для выступления на праздниках и конкурсах. На уроки может записаться любой желающий.

Организаторы предупреждают, что кавказские танцы - это большая физическая нагрузка. На первом занятии собралось 30 самых выносливых танцоров, сколько останется через 3 месяца, неизвестно.





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