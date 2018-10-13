В столице Заполярья состоялось торжественное открытие Фестиваля музеев Северо-Запада

Темой события стала традиционная народная культура, а местом - Мурманский краеведческий музей.



3 дня местные жители могут посещать фестиваль, чтобы знакомиться с традициями, ремеслами, костюмами жителей Северо-Запада. Каждый день проводятся различные мастер-классы.



На фестивале представлены музеи из 11 субъектов округа. Это второй фестиваль, инициатором которого стал краеведческий музей и региональное правительство.



Фестиваль музеев Северо-Запада России в этом году посвящен 80-летию Мурманской области. На его открытии побывала замглавы региона И. Погребняк, которая поздравила присутствующих от лица мера города М. Ковтун.



Погребянк отметила, что этот фестиваль среди всех событий года считается особенным. Он дает возможность привлечь к изучению истории регионов новых лиц, позволяет лучше ознакомиться с практиками музейно-выставочного дела.



Напомним, что фестиваль объединяет музеи Санкт-Петербурга, Пскова, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, Калининграда, Ивангорода, Сыктывкара, Великого Новгорода, Белозерска, Нарьян-Мара.