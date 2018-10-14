В Архангельске хотят открыть необычный музей

В Архангельске арт-пространства стали получать все большую популярность, и в скором времени в городе может появиться Музей архангельской кошки.



Волонтеры НКО "Кот и Дом Серафим" пока не дали название новому проекту. Они решили открыть музей, чьи экспонаты-кошки могли бы находить себе владельцев и возможность пообщаться. Гости смогут гладить и брать на руки котов, поскольку с этими животными важен прямой контакт.



Выставка задумана как интерактивная – посетители будут иметь возможность прикоснуться ко всем предметам. Фотогалерея будет постоянно обновляться. Также будет представлена коллекция предметов на кошачью тематику, книг. Музей будет больше напоминать уютное домашнее пространство, где можно многое увидеть или полежать в обнимку с кошкой.



Вторая что проекта – формат котокафе, зародившийся в Японии, где знают толк в умиротворении души. Кошки во многих случаях служат своеобразным антидепрессантом, это в условиях Севера особенно важно. Местность, где большую часть года приходиться проводить в темноте, нуждается в чем-то уютном и пушистом.



Для организации проекта придется найти инвестора, поскольку сам проект трудно назвать доходным. Городская администрация пока не помогает энтузиастам даже с поиском помещения.