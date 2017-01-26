Фестиваль немецкого кино прошел в Петрозаводске

Когда речь заходит о немецком кино, первое, что приходит на ум – "клубничка" откровенного содержания. На самом деле немецкий кинематограф ежегодно снимает массу достойных фильмов, многие из которых признаны на мировом уровне. На Фестиваль немецкого кино в Петрозаводске привезли именно такие картины.



Он открылся трагикомедией С. Хайсс "Хейди Шнайдер застряла". Сейчас в Германии наблюдается бум женского режиссерского кино, и Хайсс, одна из таких режиссеров, которая также написала сценарий к картине.



К. Реутова, куратор фестиваля, рассказала, что многие фильмы воспринимаются зрителями не как художественные, а как пособия для помощи в жизни. Например, после показа ее просили предоставить этот фильм для демонстрации пациентам, потому что в нем описана проблема панических атак, и методах борьбы с ними в домашних условиях.



5 дней в Петрозаводске продолжался фестиваль и за это время зрители увидели 6 картин: "Время каннибалов" Й. Набера, "Царство птиц" Т. Крегера, "Летом он живет внизу" Т. Зоммерлатте, "Рико, Оскар и тени темнее тёмного" Н. Леаны. Кстати, последний собрал много призов на различных фестивалях не только в родной Германии.



Завершился фестиваль драмой Э. Амрами "Где-то там".



Многие зрители посещали все премьеры, потому что поехать в Германию у них нет возможности, а с помощью современных картин они могут представить, чем живут немцы, каким чувством юмора обладают, что ценят и о чем мечтают. Это не блокбастеры, которые рассчитаны лишь на спецэффекты и большие кассовые сборы. Это жизненные фильмы, поэтому близки каждому человеку, независимо от национальности.



Кинопрограмма фестиваля была представлена Немецким культурным центром им. Гете в СПб и Немецким культурным центром в Петрозаводске.

