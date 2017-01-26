Фестиваль немецкого кино прошел в Петрозаводске

Республика Карелия >> Культура >> 26.01.2017

Когда речь заходит о немецком кино, первое, что приходит на ум – "клубничка" откровенного содержания. На самом деле немецкий кинематограф ежегодно снимает массу достойных фильмов, многие из которых признаны на мировом уровне. На Фестиваль немецкого кино в Петрозаводске привезли именно такие картины.

Он открылся трагикомедией С. Хайсс "Хейди Шнайдер застряла". Сейчас в Германии наблюдается бум женского режиссерского кино, и Хайсс, одна из таких режиссеров, которая также написала сценарий к картине.

К. Реутова, куратор фестиваля, рассказала, что многие фильмы воспринимаются зрителями не как художественные, а как пособия для помощи в жизни. Например, после показа ее просили предоставить этот фильм для демонстрации пациентам, потому что в нем описана проблема панических атак, и методах борьбы с ними в домашних условиях.

5 дней в Петрозаводске продолжался фестиваль и за это время зрители увидели 6 картин: "Время каннибалов" Й. Набера, "Царство птиц" Т. Крегера, "Летом он живет внизу" Т. Зоммерлатте, "Рико, Оскар и тени темнее тёмного" Н. Леаны. Кстати, последний собрал много призов на различных фестивалях не только в родной Германии.

Завершился фестиваль драмой Э. Амрами "Где-то там".

Многие зрители посещали все премьеры, потому что поехать в Германию у них нет возможности, а с помощью современных картин они могут представить, чем живут немцы, каким чувством юмора обладают, что ценят и о чем мечтают. Это не блокбастеры, которые рассчитаны лишь на спецэффекты и большие кассовые сборы. Это жизненные фильмы, поэтому близки каждому человеку, независимо от национальности.

Кинопрограмма фестиваля была представлена Немецким культурным центром им. Гете в СПб и Немецким культурным центром в Петрозаводске.





Рекомендуем по теме:

Киноклуб "Золотой витязь" открылся в ФПС Вологодской области

Фестиваль "Берегиня-2016. Вместе в будущее!" пройдет в Северодвинске и Архангельске

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

В "Ночь искусств" в Петрозаводске пройдут около 80 мероприятий

В рамках проекта "Кино в театре" в Архангельске пройдет встреча с кинорежиссером Н. Лебедевым

В Вологде пройдет фестиваль "Кружево"


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

Капремонт газопровода Василково-Нарьян-Мар закончат в 2017 г.

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

«Осударева дорога» ждет туристов

В Архангельской области может появиться новый заказник

Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета