В Устюженском краеведческом музее открылась выставка "Резное и расписное дерево"

Мурманская область >> Культура >> 15.10.2018

Научный сотрудник музея И. Петрова рассказал, что роспись и резьба по дереву сохранились с древнейших времен, как виды русского народного искусства декораций. Практические все вещи для быта человека делали из дерева: домашняя утварь, посуда, мебель, орудия труда и даже средства передвижения. Также из дерева строили дома и церкви, делали иконостасы, церковную утварь,  изображения святых в скульптуре. При этом каждая вещь должна была быть не только удобной, но и красивой, отсюда и бесконечные модели композиций орнаментов и различные приемы росписи и резьбы.

В музее Устюжны можно увидеть экспозицию предметов декоративно-прикладного искусства: игрушки, предметы церковного быта, посуда, шкатулки, пряничные доски, предметы интерьера, орудия труда. Посетители смогут увидеть экспонаты, выполненные в разных стилях и разными техниками из коллекции "Дерево". Гиды подробно расскажут об их истории и методах резьбы и росписи.

Экспозиция "Резное и расписное дерево" продолжит работу Устюжне до 9 декабря.





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