freestate написала только что Дом Пикуля отреставрируют в Северодвинске

Архангельская область >> Культура >> 22.10.2018

Работа  комиссии по культурному, историческому, морскому наследию Морколлегии при правительстве РФ состоялась в рамках форума "Во славу Флота и Отечества!". Он работал в театре драмы им. Ломоносова.

В администрации Северодвинска отметили, что о начале работы по получению домом на ул. Индустриальной статуса исторического и культурного памятника регионального значения сообщила руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия А. Ивченко. Инициатором сохранения Дома Пикуля стало объединение "Мой Северодвинск". Финансируется экспертиза из  бюджета региона, ответственность за обнаруженный памятник ложиться на город.

Сейчас объект находится под охраной, идет оформление документов  для аукциона на заключение договора аренды на длительный срок, с условиями реставрации, содержания и сохранение Дома Пикуля.

Также в  доме планируют создать мемориальную зону - квартиру писателя. Ее обставят предметами интерьера, быта 40-ых годов прошлого века, а основой экспозиции станут фотографии и копии документов.





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