V Всероссийские Беловские чтения стартовали в Вологде

Беловские чтения начались литературным марафоном. На 4 площадках Вологды люди читали отрывки из произведений писателя, а в музее-квартире В. Белова побывали не только местные жители, но и гости города. Мэр Вологды С. Воропанов также присоединился к проекту.



В онлайн-марафоне поучаствовали 600 человек, а в музее-квартире В. Белова за его рабочим столом чтения длились 6 часа. Отрывок из романа "Кануны" прочитал инспектор ДПС и местный "Дядя Степа" М. Майоров, а к нему позже присоединились школьники, преподаватели, студенты, общественники, депутаты, сотрудники силовых ведомств.



Участникам чтений доставались тематические отрывки. Например, представители объединения ведущих читали фрагмент про свадьбу, историки - о личности Сталина и роли в истории страны.



К чтениям романов Белова присоединились люди разных профессий и возрастов из Иркутска, Москвы, Петербурга и Архангельска. На научную конференцию, которая проходила в рамках Беловских чтений, приехало 100 литературоведов и ученых из Китая, Румынии, Молдавии и России.