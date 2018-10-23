V Всероссийские Беловские чтения стартовали в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 23.10.2018

Беловские чтения начались литературным марафоном. На 4 площадках Вологды люди читали отрывки из произведений  писателя, а в музее-квартире В. Белова побывали не только местные жители, но и гости города. Мэр Вологды С. Воропанов также присоединился к проекту.

В онлайн-марафоне поучаствовали 600 человек, а в музее-квартире В. Белова за его рабочим столом чтения длились 6 часа. Отрывок из романа "Кануны" прочитал инспектор ДПС и местный "Дядя Степа" М. Майоров, а к нему позже присоединились школьники, преподаватели, студенты, общественники, депутаты, сотрудники силовых ведомств.

Участникам чтений доставались тематические отрывки. Например, представители объединения ведущих читали фрагмент про свадьбу, историки - о личности Сталина и  роли в истории страны.

К чтениям романов Белова присоединились люди разных профессий и возрастов из Иркутска, Москвы, Петербурга и Архангельска. На научную конференцию, которая проходила в рамках Беловских чтений, приехало 100 литературоведов и ученых из Китая, Румынии, Молдавии и России.





Рекомендуем по теме:

Юбилейные «Плотницкие рассказы» Белова прозвучат онлайн

В Архангельской области пройдет День чтения "Добрый романтик моря"

"Гражданский бой" с участием М. Кожевниковой прошел в Вологде

Малые чтения, посвящены 85-летнему юбилею В. Белова, прошли в Вологде

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

Во Всероссийских Беловских чтениях в Вологде будут участвовать 12 регионов страны


В Кандалакше демонстрировали умение подтягиваться

11-й сезон концертный зал Гимназии искусств Коми открыл музыкальным спектаклем "Рикки-Тикки"

В Ухте завершился форум "Опора добровольчества"

Ситуация с Толвуйским совхозом достигла критической точки

"Декада мудрости" прошла в Вологде

В Карелии выберут лучшего предпринимателя

Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета