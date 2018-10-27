Художник В. Бубенцов замечен за работой в Мурманском торговом порту

Картина с символом Заполярья предстанет с другими работами художника на его юбилейной выставке.



В. Бубенцов выполнил этюды для новой картины. Он считает, что порт в его родном городе – это часть жизни северян. У него есть своя атмосфера морской романтики, деловая атмосфера суровых будней, без которых нельзя представить жизнь земляков.



На территории порта Бубенцов работает не первый раз. В коллекции его картин есть зарисовки порта еще тех времен, когда причалы были старыми, как корабли, так и техника, но энергетика порта при этом осталась прежней.



Напомним, что работы художника, для которого Мурманск является родным, входят в международные коллекции разных людей и стран. Бубенцов закончил факультет живописи Ленинградского художественного училища им. Серова и Института им. Репина. Юбилейная выставка мастера намечен на 18 января 2019 г. На ней он представит известные свои работы, посвященные городу, а также новые, над которыми работает сейчас. Выставка пройдет в областном художественном музее.