В Архангельске пройдет фольклорный фестиваль "При народе в хороводе"
На мероприятие народной и детской музыки приглашаются ансамбли и солисты, которые хотят продемонстрировать таланты.
Задачей фестиваля является сохранение, развитие, фольклорных песенных традиций, народной музыки.
Организаторами выступает управление культуры и молодежной политики администрации Архангельской области, исполнителем - Детская школа искусств № 2 им. А. Загвоздиной.
Фестиваль состоится 30 ноября, а заявки на участие принимаются до 10 ноября. Участие могут принять все желающие фольклорные коллективы инструменталистов, ансамбли народной песни, солисты школ искусств и музыкальных детских школ, воспитанники музыкальных и вокальных студий по фольклорному направлению при культурных центрах, школах, домах детского творчества, учреждений, занимающихся эстетическим воспитанием детей, студенты музыкального колледжа.
В конкурсной программе будет 4 номинации: ансамбли народных инструментов, фольклорные ансамбли и ансамбли народной песни, солисты в инструментальном исполнительстве, солисты народного вокала.
Жюри будет оценивать номера по 10-балльной шкале, с учетом технического уровня подготовки, сложности, трактовки произведений, соответствия репертуара возрасту, артистизму.
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