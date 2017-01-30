Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 30.01.2017

2 февраля в "Архангельских Гостиных дворах" открывается выставка "Титикака", главной темой которой являются удивительные факты и мировые рекорды.

Сейчас идут последние приготовления, и организаторы стараются сделать эффект от экспозиции впечатляющим и шокирующим. На выставке будут представлены самые неожиданные рекорды из Книги рекордов Гиннеса. Зрители смогут увидеть 50 экспонатов со всех уголков мира и узнать о 100 необычных рекордах и проверенных фактов. Подобная выставка новинка не только для Архангельска, но и для России.

Экспозицию разместят в четырех залах, в каждом из которых будет представлено по одной теме: "Загадки природы", "Тайны истории", "Путешествия и открытия", "Вот это да!". Наиболее потрясающие экспонаты ждут зрителей в последнем зале, где из представленных диковин почетное место занимает подкованная блоха В. Анискина из Сибири, сердце синего кита, позорные средневековые маски, челюсти огромной акулы, песочница из гигантских блоков конструктора Lego и стенд о рекордах, которые поставили россияне на космической станции.

Выставка заинтересует людей всех возрастов. Организаторы решили, что лучше сделать ее в интерактивном формате, хотя он и не имеет такой ценности, как традиционный. Но есть в этом и свои плюсы. Например, посетитель может напрямую взаимодействовать с экспонатами даже попытаться установить свой личный рекорд.

Организаторы обещают и неожиданности, подробности о которых пока не сообщают. За счет того, что на выставке будут собраны экспонаты со всех уголков планеты, у архангельцев появляется уникальный шанс увидеть то, что никогда не будет доступно. Фотографировать на выставке можно, и это шанс сделать оригинальные селфи, не выезжая за пределы города.





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