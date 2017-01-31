В Мурманске отметили День солнца

В Мурманске прошел праздник "Здравствуй, солнце", на который собрались несколько тысяч горожан. Пришедшие на площадь Пять Углов радовали играми, конкурсами, яркой концертной программой.



В городе стало традицией в конце января каждого года встречать солнце и прощаться с полярной ночью. Люди признавались, что этой зимой небесное светило еще не видели. Этому мешала постоянная пасмурная погода.



Со сцены мурманчан развлекали артисты, персонажи русских сказок, мультиков и фильмов. Концерт продолжался 1,5 часа, и несмотря на мороз и ветер, горожане стойко смотрели на сцену, танцевали и расходиться не торопились.



Для малышей провели специальную игровую программу возле ледяных горок.



Во многих городах новогодние елки убрали еще две недели назад, но не в Мурманске. Здесь атмосферу празднику придавала именно елка в стиле сказки "Щелкунчик" и светодиодные панно. Постоянно падающий снег не испортил впечатления, потому что перед праздником площадь 5 дней приводили в порядок. А. Накай, директор МП "Мурманские городские парки и скверы" рассказал, что к празднику готовились тщательно, очищали площадь, чтобы людям не пришлось стоять в снежном месиве.



Пасмурная погода и полярная ночь не способствуют хорошему настроению, именно поэтому праздником люди стараются приблизить наступление солнечных дней. Творческие коллективы, Дед Мороз и Снегурочка, кот Семен, Губка Боб, миньоны, Оптимус Прайм – все поднимали настроение, как могли, но солнце так и не появилось, поэтому греться приходилось горячим чаем и кофе, а в качестве утешительных призов покупать сувениры в виде солнца.



Завершились гуляния флешмобом, в котором приняли участие около 50 человек. Они подняли вверх желтые листы - символы лучей солнца, призывая солнце выглянуть из-за облаков.





