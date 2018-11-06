Конкурс "Дизайнер года" прошел в Северодвинске

Архангельская область >> Культура >> 06.11.2018

Мероприятие прошло в рамках "Ночи искусств". Свои работы представили дизайнеры, визажисты, парикмахеры, фотографы, флористы, творческие коллективы.

За победу боролись 11 участников в  категории "Авторский костюм", 7 дизайнеров  - в "Сценическом образе", 9 - в фотоконкурсе "Дело в шляпе", 14 - в "Модном образе". Также выделены отдельными номинациями "ДПИ" и "Флористы. Свадебный букет" на тему "Цветные сны".

В составе жюри были радиоведущие и флористы, представители школы портновского мастерства, фотограф, визажист-стилист, арт-директор кукольной галереи, парикмахер.

Номинацию "Авторский костюм" взяла О. Смирнова с коллекцией "Всем добра". В конкурсе "Дело в шляпе" победил А. Грибанов. Сценический образ был лучшим у коллекции "Ингутана" О. Стахеевой и ее театра детской моды. Спецприз  получил авторский коллектив студии дизайна одежды Glamour stail (Плесецк). Еще один спецприз от издательского центра "Северный рабочий" достался фотографу Е. Приходиной и ее образу – А. Марусовой. Эта работа будет на обложке ноябрьского выпуска журнала "Северный ракурс".





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