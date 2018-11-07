"Ночь искусств" в НАО посетили 3 тыс. человек

Мероприятие в рамках культурно-образовательной акции прошли в Нарьян-Маре и пос. Искателей.



Гостей принимал ДК "Арктика", в фойе которого на 3 этажах разместили тематические площадки, и каждый желающий мог примерить на себя роль кондитера, художника, принять участие в танцевальном мастер-класса, послушать музыку в исполнении джазового ансамбля, оценить фотовыставку и насладиться театром местных артистов.



В пос. Искателей объединились 3 учреждения культуры – клуб "Созвездие", детская школа искусств и филиал Ненецкой центральной библиотеки. В поселке прошел концерт ансамблей, мастер-классы "Сладкий пряник", "Городецкая роза", работала фотозона "Живопись и я", а любой желающий мог стать частью известного полотна художника. На площадке "Свидание с книгой" люди попробовали себя в качестве чтецов знаменитых произведений прозы и лирики. На площадке декоративно-прикладного искусства прошел мастер-класс "Плетение в технике Куми-химо" и по изготовлению кукол. Также в программу вошли аквагрим, площадка Кукольный театр.